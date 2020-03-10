Политика
ПолитРоссияПутин не поддержал досрочные выборы в Госдуму
На встрече с депутатами Госдумы РФ российский лидер обсудил предложенную депутатом Александром Карелиным поправку о необходимости новых досрочных выборов в нижнюю палату Федерального собрания. По словам Владимира Путина, все в этой ситуации зависит от воли жителей нашей страны.
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Разумеется, в конечном итоге - это ваше решение, но если по этому вопросу нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
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