Политика

News.ruNews.ruПутин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Об этом российский лидер сообщил, выступая в ходе заседания по вопросу принятия поправок к Конституции. Трансляция выступления главы государства ведётся на YouTube.
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Владимир Путин
Разумеется, в конечном итоге - это ваше решение, но если по этому вопросу нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
— Владимир ПутинИА Крыминформ 08:38

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