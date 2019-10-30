Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но не поедет на саммит АТЭС в Чили в середине ноября.

с чего всё началось

Саммит лидеров стран БРИКС состоится в Бразилии 13-14 ноября. По словам Пескова, решение об отмене визита Путина в Чили на саммит АТЭС не связано с беспорядками в Сантьяго и обусловлено большим числом внутренних мероприятий.

Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

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