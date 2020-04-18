Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. Об этом 18 апреля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

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