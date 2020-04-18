Политика
ИзвестияПутин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. Об этом 18 апреля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в «наливайках» в жилых домах
Согласно документу, запрещается продавать алкоголь в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоквартирных домах, а также на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров.
Дума ТВ вчера в 04:18
Политика
Трамп: Китай нужно наказать, если он скрывал данные о коронавирусе
Китай должен понести ответственность, если выяснится, что власти этой страны преднамеренно скрывали данные о коронавирусе.
РЕН ТВ 18:23
Армия и оружие
National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.
Известия 16:41
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
Врачи из РФ вылечили 15 итальянцев с коронавирусом
Российские военные медики, прилетевшие в Италию для помощи зарубежным коллегам, смогли вылечить 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
News.ru 14:12
Армия и оружие
МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Piter.tv вчера в 03:09
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ 17:00
Авто
Ford Ranger посадили на тюнинг-стероиды
Авторамблер 16 апреля в 04:36
Музыка
Кавер на Леннона от Джонни Деппа, новое альтер эго Басты и (пока) лучший альбом 2020 года
Джонни Депп решил перепеть песню Джона Леннона, гитарист Radiohead Эд О’Брайен наконец-то делится дебютной пластинкой своего сольного проекта, Баста придумал себе еще одно альтер-эго, а российская группа VOLCHOK выпускает мини-альбом с фольклористом Александром Маточкиным.
Дождь 17:31
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Киберспорт
Virtus.pro вышли в европейский гранд-финал ESL One Los Angeles Online
Virtus.pro одержали победу над командой OG в финале верхней сетки ESL One Los Angeles Online и вышли в гранд-финал турнира.
Inc-news.ru 13:11
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera 16:15
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Общество
Всероссийские проверочные работы будут перенесены на осень
Проверочные работы 2020 года не повлияют на аттестацию учеников.
Муксун.fm вчера в 10:09
Общество
В штате Нью-Йорк разрешили заключать браки по видеосвязи
Власти штата Нью-Йорк на фоне эпидемии коронавируса разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи, следует из распоряжения губернатора Эндрю Куомо.
Взгляд.ру 16:11
Музыка
Мировые звёзды участвуют в онлайн-концерте в поддержку врачей
Peterburg2.ru 15:42
Общество
Зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3» ушел из жизни
Отец чемпиона "Формулы-3" Роберта Шварцмана российский бизнесмен Михаил Шварцман, у которого был диагностирован коронавирус, ушел из жизни, сообщил двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто.
РИА Новости 14:23
Общество
Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом
Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина.
Газета.Ru 17:14
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.
Российская газета 17:45
Здоровье
В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя
Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:54
Кино
Джей Джей Абрамс снимет три сериала для HBO Max
Американскому кинорежиссеру Джей Джей Абраму съемку трех сериалов заказал стриминговый сервис HBO Max, 17 апреля сообщает Deadline.
ИА Красная Весна вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала интимное фото с Янисом Тиммой
Российская певица Анна Седокова выложила в Instagram откровенное фото с баскетболистом Янисом Тиммой.
Пятый канал вчера в 22:24
Общество
В Татарстане с 20 апреля разрешили работать парикмахерским
В Татарстане с 20 апреля разрешили работу парикмахерских. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
TatCenter 11:10
Технологии
Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что до марта 2021 года японская компания произведет меньше приставок, чем в аналогичный период старта продаж PlayStation 4. В Bloomberg уточняют, что в Sony пересмотрели производственные планы по причине высокой цены на комплектующие, которые были заявлены в консоли нового поколения.
Astera вчера в 06:56
Игры
Слухи: за три дня в первый эпизод ремейка Final Fantasy VII сыграло более 2 млн человек
3DNews 16 апреля в 06:28