Политика
ИзвестияПутин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. Об этом 18 апреля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Происшествия
Подростки пытались проникнуть в Версальский дворец через канализацию
В ночь на субботу, 18 апреля, двое подростков попытались пробраться в Версальский дворец, который в связи с распространением коронавируса закрыт для посетителей с середины марта.
Комсомольская правда 13:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия 10:34
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.
Известия 13:21
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Кино
Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel
RuNews24.ru 16 апреля в 06:28
Происшествия
Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского
Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру 06:16
Недвижимость
Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых
Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
ДЕЛА.ru вчера в 01:28
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM вчера в 16:52
Происшествия
На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ «Гагаринский»
Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Гагаринский" на юге Москвы после возгорания в электрощитовой на подземной парковке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:47
Армия и оружие
NI спрогнозировал результат попадания ракеты «Циркон» в авианосец
Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.
Российская газета 03:38
Общество
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Происшествия
В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус
Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля.
REGNUM 06:05
Общество
Самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в Москве
Самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью приземлился в Москве.
Газета.Ru 11:30
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.
Piter.tv 12:55
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года.
Газета.Ru 10:46
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Шоу-бизнес
Павел Прилучный встретился с детьми после семейного скандала
После семейного скандала Павел Прилучный, кажется, наладил отношения со своей семьей.
Наша версия 11:53