Политика
ИнтерфаксПутин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя
На вопрос, планирует ли президент связаться с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом по случаю праздника Пасхи, Песков ответил: "Разумеется, президент и патриарх обменяются поздравлениями по случаю Пасхи". Путин много лет подряд посещал пасхальные богослужения в Храме Христа Спасителя.
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Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.
Piter.tv 12:55
Футбол
Шюррле больше не сыграет за «Спартак»
Soccer.ru 12:03
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Общество
Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичей
Хакеры попытались взломать обновленную систему выдачи цифровых пропусков для москвичей, которая начала работать 18 апреля.
Lenta.ru 10:40
Здоровье
«Проблемную Грецию» поставили Евросоюзу в пример
Греция, которую в Европе считали «проблемным ребенком», демонстрирует, как успешно бороться с эпидемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Взгляд.ру 11:06
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Религия
Руководство УМВД Саратова убеждает прихожан вернуться домой
За последний час в Покровский храм вошли около 20 человек.
Взгляд-инфо 15:09
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Общество
В Карелии выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Еще восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии за сутки, таким образом, общее число инфицированных увеличилось до 27 человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 14:52
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Кино
Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала
Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который совместно с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал "Твин Пикс", намекнул на возможное продолжение телешоу.
Газета.Ru 00:35
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Музыка
Мировые звёзды участвуют в онлайн-концерте в поддержку врачей
Peterburg2.ru 15:42
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости вчера в 12:31
Наука
Рекордно пористый материал был создан для баков водородных автомобилей
Американские ученые создали рекордно пористый твердый материал, который может быть использован в качестве основы для метановых автомобилей или водородных баков.
Rusargument вчера в 18:23
Общество
Собянин рассказал о мощностях медицинской системы Москвы
На пару недель медицинская система обеспечена дополнительными мощностями, добавил он.
Известия вчера в 11:48
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила подписчиков новым ярким образом
В честь 22-летия дочь Якубовича решила кардинально сменить образ.
Слово и Дело 11:23
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48