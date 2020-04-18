На вопрос, планирует ли президент связаться с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом по случаю праздника Пасхи, Песков ответил: "Разумеется, президент и патриарх обменяются поздравлениями по случаю Пасхи". Путин много лет подряд посещал пасхальные богослужения в Храме Христа Спасителя.

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

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