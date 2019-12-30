Политика
Газета.RuПутин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Глав Украины и Грузии не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что Путин, в том числе, поздравилпрезидентов США и Венесуэлы, Азербайджана и Франции, Армении и Белоруссии, Турции и Сирии, Абхазии и Южной Осетии, премьеров премьера Венгрии и Японии, канцлера Германии, лидеров Индии и Кубы, премьера и королеву Великобритании, главу Китая и папу римского, а также ряд других лидеров.Интерфакс04:50
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Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Происшествия
В Свердловской области женщина с ножом напала на посетителя бара
В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Мурманске пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
В Мурманске сотрудники управлений СКР и ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы".
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
Уральские пенсионерки тайно запустили старый ликеро-водочный завод
Три жительницы Челябинской области тайно запустили законсервированный ликеро-водочный завод в Верхнеуральске, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Шоу-бизнес
После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками
Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.
Политика
Лавров назвал условие начала политического диалога в Ливии
Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Наука
Ученые нашли новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты
Ученые из центра по добыче углеводородов Сколтеха совместно с исследователями из Университета Хериота-Уатта (Эдинбург, Шотландия) провели масштабные исследования, в рамках которых был разработан уникальный метод извлечения метана из газовых гидратов в вечной мерзлоте с помощью закачки туда дымовых газов, образующихся при сжигании топлива.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
Недавно в UserBenchmark появились данные про новый процессор Intel Core i3-10300.
Хоккей
Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею
Печальная статистика Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.
Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,2514 рубля.
Общество
Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год
Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Армия и оружие
В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снова вышла замуж
Пока звезда 90-х залечивает раны, его жена спустя месяц после помолвки вышла замуж за нового избранника, баскетболиста Андрея Зубкова.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Общество
Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет
Среднегодовая температура в уходящем 2019 году побила рекорд и стала самой высокой с начала инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и KIA Motors отзывают из-за различных дефектов 640 тыс. автомобилей.
Политика
РПЦ: Закон о свободе вероисповедания в Черногории поддерживает раскол
В соответствии с новым законом Сербская православная церковь, которая существует на территории Черногории 800 лет, должна перерегистрироваться как неправительственная организация или секта.