с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Глав Украины и Грузии не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений.

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Общество ФАС возбудила дело против Booking.com B.V Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Экономика Россию назвали лучшим местом для инвестиций Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.

Шоу-бизнес После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.

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Общество Бразильский журналист удивился русской кухне Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.

Хоккей Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею Печальная статистика Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.

Общество Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет Среднегодовая температура в уходящем 2019 году побила рекорд и стала самой высокой с начала инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности.