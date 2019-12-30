Политика

Газета.RuГазета.RuПутин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Глав Украины и Грузии не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений.
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Ранее стало известно, что Путин, в том числе, поздравил
президентов США и Венесуэлы, Азербайджана и Франции, Армении и Белоруссии, Турции и Сирии, Абхазии и Южной Осетии, премьеров премьера Венгрии и Японии, канцлера Германии, лидеров Индии и Кубы, премьера и королеву Великобритании, главу Китая и папу римского, а также ряд других лидеров.
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