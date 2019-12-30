Политика

Газета.RuГазета.RuПутин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом

На сайте Кремля появились поздравления президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым коллегам из других стран, однако поздравлений в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили в сообщении нет.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии в списке
, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось.
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