Политика
Mockva.ruПутин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что список может увеличиться.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что Путин, в том числе, поздравилпрезидентов США и Венесуэлы, Азербайджана и Франции, Армении и Белоруссии, Турции и Сирии, Абхазии и Южной Осетии, премьеров премьера Венгрии и Японии, канцлера Германии, лидеров Индии и Кубы, премьера и королеву Великобритании, главу Китая и папу римского, а также ряд других лидеров.Интерфакс04:50
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
Политика
В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым
Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанна из-за его агента
«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанна из-за агента игрока Мино Райолы.
Футбол
«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски
Форвард Деян Кулушевски, который недавно заявлял о неготовности менять «Аталанту» на другой клуб, близок к подписанию контракта с «Ювентусом».
Политика
В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Теннис
Роджер Федерер: Рублёв добьётся чего-то особенного в 2020 году
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Космос
Физик просчитал звездный двигатель для перемещения Солнечной системы
По сравнению с аналогичным звездным двигателем, предложенным советским ученым Леонидом Шкадовым в 1987 году, двигатель Каплана имеет важное преимущество – скорость.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, это коснётся 32 миллионов граждан, сообщается на сайте ПФР.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Кино
Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»
BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел.
Происшествия
Задержанные в Петербурге планировали организовать теракты в ТЦ «Галерея» и Казанском соборе
23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов присягнули на верность Аль-Багдади, сообщили сайте «Фонтанка» в ФСБ.
Политика
Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина
Отмечается, что в альбом вошли «избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства».
Космос
Китайский луноход побил рекорд длительности работы на поверхности Луны
Китайский ровер "Юйту-2" (Yutu 2, или "Нефритовый заяц-2") побил рекорд времени работы на естественном спутнике Земли, установленный советской миссией "Луноход-1".
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Происшествия
Автобус с пассажирами перевернулся в Тульской области
Автобус с пассажирами упал в кювет в Тульской области. Как сообщает РИА Новости, пострадало семь человек, один из которых ребенок.
Происшествия
Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо российских легкоатлетов
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой.
Общество
Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160
Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Политика
Китайская делегация едет в Вашингтон подписывать торговую сделку
Документы по первому этапу торговой сделки с Вашингтоном будут подписаны между США и Китаем в конце недели, пишет 30 декабря South China Morning Post.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.