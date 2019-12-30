Политика

Mockva.ruMockva.ruПутин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что список может увеличиться.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что Путин, в том числе, поздравил
президентов США и Венесуэлы, Азербайджана и Франции, Армении и Белоруссии, Турции и Сирии, Абхазии и Южной Осетии, премьеров премьера Венгрии и Японии, канцлера Германии, лидеров Индии и Кубы, премьера и королеву Великобритании, главу Китая и папу римского, а также ряд других лидеров.
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Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом

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Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
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