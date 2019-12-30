с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что список может увеличиться.

Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии

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