Политика
VSE42.RUПутин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии
В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии. В Кремле прокомментировали данную ситуацию.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТВ Центр 06:13
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Политика
Белый дом назвал темы разговора Путина и Трампа
Белый дом распространил в понедельник сообщение в котором назвал темы, которые президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей
Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Происшествия
Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы
На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Происшествия
При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека
В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.
Политика
Российский священник рассказал ракетчикам о дебилах и «тормозах»
Российский священник выступил с необычным напутственным словом перед строем новобранцев ракетных войск стратегического назначения во время присяги.
Наука
Свет в энергию: как работают солнечные батареи
Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
Политика
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
Кино
Названы лучшие эротические сцены из сериалов 2019 года
Издание PopSugar решило полюбоваться и опубликовать список лучших эротических сцен из сериалов и фильмов, вышедших в 2019 году.
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских
Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
Политика
Помпео обсудит в Киеве реформы по борьбе с коррупцией
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках визита на Украину 3 января рассмотрит проведение руководством этой страны реформ, направленных на борьбу с коррупцией.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
На 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, сообщают СМИ.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.