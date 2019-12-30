Политика

VSE42.RUVSE42.RUПутин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии

В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии. В Кремле прокомментировали данную ситуацию.
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Дмитрий Песков
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТВ Центр 06:13
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии в списке
, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось.
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