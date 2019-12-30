с чего всё началось

Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут добавления к этой информации.

В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии. В Кремле прокомментировали данную ситуацию.

Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии

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