Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили сообщения о доступе элиты к вакцине от коронавируса

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Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
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Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
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«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
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Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
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Политика

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Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
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МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики

Московский Комсомолец Екатеринбург 17 июля в 08:32
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В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Шоу-бизнес

Дарья Мороз обнажилась для объектива 9-летней дочери Богомолова

Оказалось, кадр обнаженной мамы сделала 9-летняя дочь от режиссера Константина Богомолова. Пост появился в Instagram Мороз.
Народные новости вчера в 20:34
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Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости 18 июля в 18:05
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Футбол

«Урал» объявил об отставке Парфенова

Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Происшествия

Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином

В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву .
Lenta.ru 06:00
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Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции

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Политика

Кремль назвал первых получателей российской вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса получат в первую очередь те люди, кто нуждается в ней больше всего, — люди из групп риска.
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
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Шоу-бизнес

Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
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Футбол

Геннадий Орлов: «Федун назвал „Зенит“ дутым чемпионом? А „Спартак“ — 9-й, вчера избежал разгрома»

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона.
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В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса

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В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

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Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки

Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
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Блогер Диденко показала новую любовь через 4 месяца после смерти мужа

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Боец UFC Стерлинг считает, что Пётр Ян является бумажным чемпионом

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На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15», пуск которой намечен на 23 июля.
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