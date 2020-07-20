Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков

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