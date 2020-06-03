Политика
КоммерсантъПутин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин. Накануне пресс-служба Минздрава сообщила, что министр Михаил Мурашко примет участие в саммите.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко выступит на глобальном саммите по вакцинам
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:24
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Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Футбол
Павел Погребняк, переболевший коронавирусом, рассказал о самочувствии
Форвард «Урала» Павел Погребняк, которого выписали из больницы после заражения коронавирусом, рассказал о самочувствии.
Bookmaker-ratings.ru 06:23
Происшествия
Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия вчера в 17:34
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Политика
Путин призвал скорректировать подходы к обеспечению безопасности
Ситуация на начальном этапе эпидемии коронавируса показала, что нужно скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:36
Происшествия
В Петербурге ученик колледжа подозревается в убийстве матери
Газета.Ru вчера в 04:55
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Армия и оружие
Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского.
Московский Комсомолец 05:05
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Происшествия
В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города
Начальник полиции города Молин-Эйкерс и отставной капитан полиции Сент-Луиса (штат Миссури) Дэвид Дорн был застрелен во время беспорядков, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, сообщает телеканал ABC.
РИА Новости 08:21
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Здоровье
На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко
Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 08:50
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Энергетика
РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи
РФ и Саудовская Аравия договорились о необходимости продлить максимальный уровень снижения объёмов нефтедобычи в ОПЕК+ минимум на один месяц.
News.ru 07:51
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Здоровье
Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
Общество
Онищенко рассказал о тотальной вакцинации от коронавируса
Как считает академик РАН, экс-главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, тотальная вакцинация населения от коронавируса проводиться не будет.
Газета Кемерова 00:22