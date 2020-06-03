Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

Встреча пройдет 4 июня в формате видеоконференции. Приглашение господину Путину направил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
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Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса

РИА Новости06:06

Глава Минздрава Михаил Мурашко выступит на глобальном саммите по вакцинам

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:24

Путин не будет участвовать лично в саммите по борьбе с SARS-CoV-2

ИА Красная Весна06:42

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

Коммерсантъ06:27

Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от COVID-19

Интерфакс06:18

Глава Минздрава России выступит на международном саммите по вакцинам

ТК Звездавчера в 15:34

Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от коронавируса

ТАСС06:00
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Стал известен график выхода обновления EMUI 10.1 для европейских Huawei и Honor

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