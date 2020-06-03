Политика
КоммерсантъПутин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
Встреча пройдет 4 июня в формате видеоконференции. Приглашение господину Путину направил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко выступит на глобальном саммите по вакцинам
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