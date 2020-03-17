Политика

Народные новостиНародные новостиПутин не считает несистемную оппозицию врагами государства

Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства. "Это не соответствует действительности", — заявил он в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросом Владимиру Путину".
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Путин: Несистемные оппозиционеры не являются врагами для государства

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Путин заявил о росте политического сознания россиян

Известия03:25

Путин назвал проблему оппозиции в России

Lenta.ru03:26

Путин об оппозиции: «За колбасу не купишь человека»

Фонтанка.Ру02:47

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

ТАСС02:31

Путин объяснил свое отношение к несистемной оппозиции России

URA.Ru03:01

«Бардак нам не нужен»: Путин высказался о российской оппозиции

Трудвчера в 14:35
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Происшествия

В Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9

РИА Новости 04:48
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Lenta.ru 05:26
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Общество

ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом

В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
REGNUM 01:54
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости вчера в 21:58
Экономика

ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением

С совместным заявлением стороны выступили впервые.
Ведомости 03:03
Общество

Областной суд не стал отстранять от должности министра Мазину

Сегодня Саратовский областной суд не стал отстранять от должности министра здравоохранения Наталью Мазину, заподозренную в злоупотреблении должностными полномочиями.
Четвертая Власть 03:54
Политика

Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Lenta.ru 05:12
Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири» до 1 апреля

Компания "Газпром" объявила об остановке работы газопровода "Сила Сибири" до 1 апреля нынешнего года.
Байкал24 05:09
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Известия 05:06
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
Происшествия

Жителя Иванова оштрафовали за недонесение на знакомого-террориста

Иваново, 17 марта 2020, 11:57 — REGNUM Житель города Иваново стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не сообщил правоохранителям об участи своего знакомого в террористической организации.
REGNUM 04:57
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru вчера в 09:39
Политика

Путин убежден в необходимости оппозиции

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
Газета.Ru 02:48
Общество

Сбербанк привлечет к работе осужденных

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
Lenta.ru 03:48
Политика

Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Газета.Ru 01:27
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Общество

Празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса

Activityedu.ru 02:51
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Фигурное катание

Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
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Религия

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
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Шоу-бизнес

Памятник Юлии Началовой установят в конце мая

В ближайшее время на могиле певицы появится памятник. Об этом рассказал ее отец Виктор Началов.
Петербургский дневник 03:57
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 15 марта в 10:53
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда вчера в 07:59
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
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Экономика

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
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Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
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