Политика
Народные новостиПутин не считает несистемную оппозицию врагами государства
Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства. "Это не соответствует действительности", — заявил он в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросом Владимиру Путину".
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Происшествия
В Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом
В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
Финансы
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Экономика
ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением
С совместным заявлением стороны выступили впервые.
Общество
Областной суд не стал отстранять от должности министра Мазину
Сегодня Саратовский областной суд не стал отстранять от должности министра здравоохранения Наталью Мазину, заподозренную в злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири» до 1 апреля
Компания "Газпром" объявила об остановке работы газопровода "Сила Сибири" до 1 апреля нынешнего года.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Происшествия
Жителя Иванова оштрафовали за недонесение на знакомого-террориста
Иваново, 17 марта 2020, 11:57 — REGNUM Житель города Иваново стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не сообщил правоохранителям об участи своего знакомого в террористической организации.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Политика
Путин убежден в необходимости оппозиции
Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
Общество
Сбербанк привлечет к работе осужденных
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
Политика
Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Общество
Празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Фигурное катание
Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет
Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Памятник Юлии Началовой установят в конце мая
В ближайшее время на могиле певицы появится памятник. Об этом рассказал ее отец Виктор Началов.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.