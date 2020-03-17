Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства. "Это не соответствует действительности", — заявил он в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросом Владимиру Путину".

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Общество ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.

Финансы Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Экономика Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.

Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Происшествия Жителя Иванова оштрафовали за недонесение на знакомого-террориста Иваново, 17 марта 2020, 11:57 — REGNUM Житель города Иваново стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не сообщил правоохранителям об участи своего знакомого в террористической организации.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

Политика Путин убежден в необходимости оппозиции Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.

Общество Сбербанк привлечет к работе осужденных Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Религия РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.