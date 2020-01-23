Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин не стал пожимать руку Пенсу

Путин прошел мимо Пенса, пожал руки Макрону и принцу Чарльзу pic.twitter.com / UJ4iCmt9g5 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) January 23, 2020 В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте

Российская газета09:23

Путин и Пенс пожали руки на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле

РБК10:06

Путин и Пенс обменялись рукопожатием на форуме в Иерусалиме

ТАСС09:00

Проигнорированный Путиным вице-президент США подошел поздороваться сам

Lenta.ru09:27

Путин обменялся рукопожатием с принцем Чарльзом

РИА Новости08:06

Путин и Пенс обменялись рукопожатиями на форуме в Израиле

RT на русском10:03

Пенс сам подошел к Путину для рукопожатия

Взгляд.ру08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика

Дуда назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
News.ru 11:53
Общество

Совет Европы отметил «атмосферу нетерпимости» в Польше

Совет Европы выпустил доклад, посвященный защите национальных меньшинств в Польше.
iReactor 05:53
Космос

SpaceX планирует вывести 60 интернет-спутников на орбиту 24 января

REGNUM вчера в 00:36
Политика

Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
РБК 12:30
Политика

В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»

RT на русском 01:25
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
ТАСС Спорт 21 января в 16:05
Общество

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости 11:05
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Парламентская газета 12:31
Авто

Kia объявит цены на кроссовер Seltos весной

32CARS.ru 08:40
Космос

Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры

Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
News.ru вчера в 09:31
Армия и оружие

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
РБК 11:58
Здоровье

Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки

Госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом россиянин рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее.
Lenta.ru 02:32
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

Интерфакс 06:09
Кино

Marvel начала работу над сиквелом «Капитана Марвел»

Актуальные Новости 12:13
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Общество

Госдума предложила запретить распределять долги по ЖКХ между жильцами

Сегодня управляющие компании и операторы коммунальных услуг при взыскании задолженности за общедомовые нужды в жилых зданиях часто распределяют долги на других плательщиков.
РБК 04:28
Шоу-бизнес

Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком

Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Актуальные Новости 10:14
Авто

ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей

С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
Автоновости дня 07:42
Спорт

Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

ОГТРК Ямал-Регион 05:53
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru вчера в 14:01
Космос

На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
РИА Новости 10:25
Политика

Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ могло бы пройти в рабочий день, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Биатлон

Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез

Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Lenta.ru 12:28
Кино

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США

Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.
Телеканал 360° 20 января в 00:38
Политика

Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором

Назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора поддержал Совфед.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:47
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Общество

В США запретили «родильный туризм»

Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Известия 12:25
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное