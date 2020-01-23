Путин прошел мимо Пенса, пожал руки Макрону и принцу Чарльзу pic.twitter.com / UJ4iCmt9g5 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) January 23, 2020 В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста.

Путин не стал пожимать руку Пенсу

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