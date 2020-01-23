Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин не стал пожимать руку Пенсу

Президент России Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса. Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».
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Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте

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