Политика
Взгляд.руПутин не стал пожимать руку Пенсу
Президент России Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса. Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».
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Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон
Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Общество
Комик Долгополов уехал из России в Израиль
Комик Александр Долгополов уехал из России в Израиль, передает издание "Подъём" со ссылкой на организаторов одного из концертов артиста в стране.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак
Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Политика
Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ
По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Происшествия
В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом
В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
Экономика
«Крест смерти». Почему Bitcoin подешевеет до $2300
Bitcoin может подешеветь до $2300, предположил аналитик портала NewsBTC Яшу Гола.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Общество
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
Интернет
Microsoft сделает Bing поиском по умолчанию в браузере Chrome для клиентов Office 365 ProPlus
«Сделав Bing поисковой системой по умолчанию, корпоративные клиенты с помощью Google Chrome смогут воспользоваться преимуществами Microsoft Search, включая возможность доступа к соответствующей информации о рабочем месте прямо из адресной строки браузера», — говорится в опубликованном недавно документе Microsoft, в котором компания рассказала о будущих изменениях.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.