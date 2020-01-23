Политика
Lenta.ruПутин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону
Глава государства обменялся рукопожатиями с президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Уэльским Чарльзом. При этом как отмечается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, Путин прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Наука
Подтверждено существование излучения Хокинга
Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Общество
В ВОЗ сочли преждевременным объявление ЧС из-за нового коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.
Политика
Генсек ООН назвал новых четырех «всадников апокалипсиса»
В среду, 22 января, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, в рамках выступления на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на 2020 год возвестил о новых "всадниках апокалипсиса".
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Общество
Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным
Изначально агрегатор планировал стать прибыльным в начале 2019 года, однако этого не случилось из-за конкуренции в b2c-сегменте на российском рынке — Gett пришлось снизить цены, чтобы удерживать позиции на отечественном рынке.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой мошенницы
Актрису несколько месяцев водила за нос экс-помощница.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
В Севастополе группа студентов попала в больницу с отравлением
Семь студентов Института ядерной энергии и промышленности СевГУ попали в инфекционную больницу с симптомами гастроэнтерита.
Общество
В Китае из-за коронавируса закрыли второй город
Вслед за городом Ухань, где располагается эпицентр вспышки короновируса нового типа, власти Китая приняли решение закрыть город Хуанган в провинции Хубэй, население которого составляет около восьми миллионов человек.
Гаджеты
Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале
Сборка новой бюджетной модели iPhone начнется в феврале текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Технологии
ФАС разработала график предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определила правила предустановки российских приложений на гаджеты: смартфоны, компьютеры и Smart TV.
Футбол
Игнашевич поставил подножку Алдонину во время прохождения через коридор
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич стоял почти в конце колонны.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Политика
Давос: Зеленский пообещал инвесторам няню, а Меркель предостерегла от конфликтов
Сегодняшним хедлайнером форума стала невозмутимая канцлер Германии Меркель, которую уже назвали давосским анти-Трампом.
Игры
GamesIndustry: геймерам в новых консолях важны графика и время загрузки игр
Ускоренная загрузка считается важной для 63% геймеров. Среди владельцев консолей этот показатель составляет 71%.
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.