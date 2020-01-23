Глава государства обменялся рукопожатиями с президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Уэльским Чарльзом. При этом как отмечается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, Путин прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

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