Политика
Интермонитор.руТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ разместил в официальных аккаунтах афиши сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Показывать его будут по будням в 19.00. По сюжету учитель истории Василий Голобородько внезапно стал президентом Украины.
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Я не думаю. Президент не смотрит сериалы, поэтому убежден, что не смотрел, и также убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 04:41
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Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
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Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
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Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии
На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
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Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
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Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину.
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Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли
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Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку
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Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Football Leaks-2: братья Суркисы уклонялись от налогов на сумму свыше 300 млн $
По данным известной группы журналистов, владельцы киевского «Динамо» не желали платить налоги Украине.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак
Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
Политика
Лавров пошутил об импичменте и санкциях в США
Лавров заявил об этом при общении с журналистами, отметившими, что визит главы МИД России в США проходит на фоне обсуждения новых антироссийских санкций и процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
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По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
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По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Шоу-бизнес
Сын Плющенко устроил «разнос» после шоу в Будапеште
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште.
Хоккей
Овечкин признался, что любит Америку
Политика
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25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Политика
Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
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