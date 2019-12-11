Политика

Интермонитор.руИнтермонитор.руТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ разместил в официальных аккаунтах афиши сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Показывать его будут по будням в 19.00. По сюжету учитель истории Василий Голобородько внезапно стал президентом Украины.
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Дмитрий Песков
Я не думаю. Президент не смотрит сериалы, поэтому убежден, что не смотрел, и также убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 04:41

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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским в главной роли

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ТАСС04:38

Песков: Владимир Путин вряд ли найдет время посмотреть сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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