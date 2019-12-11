Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским президентом в главной роли и не планирует этого делать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 11 декабря. Времени на сериалы у главы государства нет, отметил Песков.
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с чего всё началось

Песков заявил, что Путин точно не будет смотреть «Слугу народа» с Зеленским в главной роли

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
ТАСС04:38

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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским в главной роли

Газета.Ru12:37

Песков заявил, что Путин точно не будет смотреть «Слугу народа» с Зеленским в главной роли

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РБК04:49

Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским

Российская газета04:41

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РИА Новости05:14
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