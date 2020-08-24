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Путин не участвовал в перевозке Навального на лечение в Германию

Президент Российской Федерации Владимир Путин не участвовал в каких-либо переговорах, касающихся перевозки блогера Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Песков отверг участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

Взгляд.ру06:27
РИА Новости

Путин не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию

РИА Новости06:14
РБК

Кремль исключил участие Путина в переговорах об отправке Навального в ФРГ

РБК05:35
Интерфакс

Песков заявил, что Путин не участвовал в переговорах по перевозке Навального

Интерфакс05:52
ТАСС

Песков сообщил, что Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ

ТАСС05:49
Газета.Ru

Путин не участвовал в переговорах по поводу перевозки Навального в Германию

Газета.Ru05:58
RT на русском

В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию

RT на русском05:34

Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенко завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВвчера в 12:25
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Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
РБК07:26

Белорусский рубль рекордно обвалился

Белорусский рубль рекордно упал по отношению к евро на фоне политического кризиса в стране из-за спорных итогов президентских выборов и последовавших за этим уличных протестов.
Lenta.ru06:47
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В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии

В Кремле считают, что со стороны митингующих в Белоруссии не было никаких провокаций, а правоохранительные органы корректно исполняли свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service06:09
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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