Путин не участвовал в перевозке Навального на лечение в Германию
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Президент Российской Федерации Владимир Путин не участвовал в каких-либо переговорах, касающихся перевозки блогера Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
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