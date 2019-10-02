Энергетика
Lenta.ruПутин не увидел оснований для колебаний цен на нефть
Путин указал, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии привела к росту цен, но они стабилизировались. «Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — подчеркнул он.
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Фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть нет, считает Путин
Парламентская газета08:00
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Life.ru 30 сентября в 10:46
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
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Компания Samsung в Китае закрывает свой последний завод
Судя по информации, которая появилась во всемирной паутине Интернет, на территории Китая компания Samsung закрывает свой последний завод.
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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