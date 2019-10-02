Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПутин не увидел оснований для колебаний цен на нефть

Путин указал, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии привела к росту цен, но они стабилизировались. «Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — подчеркнул он.
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Оснований для резких колебаний мировых нефтяных цен нет, заявил Путин

РИА Новости07:53

Фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть нет, считает Путин

Парламентская газета08:00

Путин не увидел оснований для увеличения стоимости нефти

News.ru07:57

Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть

Lenta.ru08:03

Путин: оснований для резких колебаний нефтяных цен нет

Вести.Ru07:47

Путин не нашел фундаментальных причин для резких колебаний цен на нефть

Интерфакс07:44

Путин: Нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть

Росбалт07:43
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