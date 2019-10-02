Энергетика
Lenta.ruПутин не увидел оснований для колебаний цен на нефть
Путин указал, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии привела к росту цен, но они стабилизировались. «Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — подчеркнул он.
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Киберспорт
Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд
Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.
Игромания.ру 13:55
Финансы
Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов
По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам.
Известия 15:00
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid
В Индии в дилерских салонах стартовали продажи французского хэтчбека Renault Kwid, который производитель позиционирует, как представителя бюджетного сегмента.
Car.ru 06:47
Шоу-бизнес
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 07:23
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, предлагаемая на черном рынке информация свидетельствует о том, что речь идет о клиентах Сбербанка.
РБК 20:07
Политика
Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.
REGNUM 11:59
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах
Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Происшествия
Два человека погибли в перевернувшейся Toyota Cresta возле Адриановки
2 октября на подъездной дороге к с. Адриановка в Карымском районе водитель Toyota Cresta съехал с дороги и перевернул автомобиль.
Забайкальский рабочий 21:11
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Здоровье
В регионах РФ начнётся масштабное строительство больниц
В России будет проведен анализ организации работы первичного звена здравоохранения, заявила 2 октября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 13:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Авто
Правительство Челябинской области объявило закупку машин на 60 млн
Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило аукцион на покупку 25 автомобилей, шин и запчастей с начальной ценой 59,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сайт госзакупок.
Доступ1 06:54
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия 13:00
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Общество
Детские онкологи НМИЦ имени Блохина подали заявления об увольнении
Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении.
Новая газета вчера в 05:14
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU вчера в 04:11
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Культура
Пласидо Доминго уходит с поста директора оперы Лос-Анджелеса
Испанский тенор Пласидо Доминго подал в отставку с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса (Калифорния).
Профиль 16:11
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Российская газета 09:54
Политика
Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией
Подробнее: "МИД РФ заявил о развязанной США визовой войне"
Московский Комсомолец 14:53
Авто
Kia Cerato в версии GT Line появился в России
Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Новые автомобили вчера в 11:32