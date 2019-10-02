Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПутин не увидел оснований для колебаний цен на нефть

Путин указал, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии привела к росту цен, но они стабилизировались. «Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — подчеркнул он.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Путин сказал, как долго нефть будет сохранять свое место на мировом рынке

Взгляд.ру08:41

Путин: оснований для резких колебаний нефтяных цен нет

Вести.Ru07:47

Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть

Lenta.ru08:03

Путин не увидел оснований для увеличения стоимости нефти

News.ru07:57

Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть

РИА Новости07:53

Путин не видит фундаментальных оснований для колебаний цен на нефть

Коммерсантъ08:15

Путин не нашел фундаментальных причин для резких колебаний цен на нефть

Интерфакс07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Киберспорт

Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд

Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.
Игромания.ру 13:55
Финансы

Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов

По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам.
Известия 15:00
Транспорт

ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду

В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid

В Индии в дилерских салонах стартовали продажи французского хэтчбека Renault Kwid, который производитель позиционирует, как представителя бюджетного сегмента.
Car.ru 06:47
Шоу-бизнес

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 07:23
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, предлагаемая на черном рынке информация свидетельствует о том, что речь идет о клиентах Сбербанка.
РБК 20:07
Политика

Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.
REGNUM 11:59
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Культура

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Происшествия

Два человека погибли в перевернувшейся Toyota Cresta возле Адриановки

2 октября на подъездной дороге к с. Адриановка в Карымском районе водитель Toyota Cresta съехал с дороги и перевернул автомобиль.
Забайкальский рабочий 21:11
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Футбол

Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Здоровье

В регионах РФ начнётся масштабное строительство больниц

В России будет проведен анализ организации работы первичного звена здравоохранения, заявила 2 октября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 13:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Авто

Правительство Челябинской области объявило закупку машин на 60 млн

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило аукцион на покупку 25 автомобилей, шин и запчастей с начальной ценой 59,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сайт госзакупок.
Доступ1 06:54
Экономика

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия 13:00
Недвижимость

Рост цен на жилье в России прекратился

Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Здоровье

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Общество

Детские онкологи НМИЦ имени Блохина подали заявления об увольнении

Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении.
Новая газета вчера в 05:14
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU вчера в 04:11
Экономика

РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Футбол

Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»

Чемпионат 17:30
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Культура

Пласидо Доминго уходит с поста директора оперы Лос-Анджелеса

Испанский тенор Пласидо Доминго подал в отставку с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса (Калифорния).
Профиль 16:11
Политика

В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

Российская газета 09:54
Политика

Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией

Подробнее: "МИД РФ заявил о развязанной США визовой войне"
Московский Комсомолец 14:53
Авто

Kia Cerato в версии GT Line появился в России

Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Новые автомобили вчера в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное