Энергетика
КоммерсантъПутин не видит фундаментальных оснований для колебаний цен на нефть
Несмотря на скачок цен на нефть после недавней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, фундаментальных оснований для колебаний рынка нет, сказал президент России Владимир Путин. Стабильность обеспечивается в том числе благодаря усилиям России и ОПЕК, считает российский лидер.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика
Путин жестко ответил на вопрос о вмешательстве РФ в выборы в Америке
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об обвинениях РФ во вмешательстве в выборные процессы в других государствах.
Народные новости 08:13
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 07:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование
Министерство иностранных дел России поблагодарило Федеральное агентство новостей за расследование американского вмешательства в российские выборы.
Народные новости 07:50
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассказала историю своих домашних родов
Отечественная актриса Дарья Мельникова в эксклюзивном интервью изданию "7дней" рассказала о том, что рожала детей прямо у себя дома.
Территория новостей 30 сентября в 23:05
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Политика
Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не удовлетворены своим сегодняшним положением в стране, заявив об отсутствии в ФРГ свободы мнения и наличии государственного произвола.
Известия 05:54
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском 05:41
Политика
Зеленский обсудил с главами фракций «формулу Штайнмайера»
Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал глав фракций Верховной рады Украины о «формуле Штайнмайера».
Политика Сегодня 05:08
Армия и оружие
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
Общество
В Госдуме предложили запретить платные парковки у школ и больниц
Депутаты от фракции ЛДПР внесли Госдуму законопроект, который полностью запрещает платные парковки возле школ, больниц и других социальных объектов.
РБК вчера в 04:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Шоу-бизнес
Батрутдинов прокомментировал возможный роман с Бузовой
Ранее Батрутдинов прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
Известия вчера в 17:47
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Энергетика
Новак: на рынок нефти все больше влияют «черные лебеди»
Влияние оказывают и санкции, которые еженедельно объявляет "одна большая страна", заявил Новак.
Вестник Кавказа 05:24
Энергетика
«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post 04:25
Политика
Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России
Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России.
BFM.ru 05:47
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Здоровье
Две тысячи жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава области Кристина Рамазанова сообщила, что лабораторные анализы подтвердили заболевание у 2 тысяч человек, еще 76 сейчас в больнице под наблюдениями врачей с признаками ГЛПС.
Московский Комсомолец 05:41