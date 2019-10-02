Несмотря на скачок цен на нефть после недавней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, фундаментальных оснований для колебаний рынка нет, сказал президент России Владимир Путин. Стабильность обеспечивается в том числе благодаря усилиям России и ОПЕК, считает российский лидер.

Путин не видит фундаментальных оснований для колебаний цен на нефть

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