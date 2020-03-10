Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

Президент Владимир Путин выступил в Госдуме, которая рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию. Он прокомментировал все новые инициативы, касающиеся высшего руководства и парламента. Так, глава государства сказал, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату.
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Владимир Путин
Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы право принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические, легитимные основания для этого есть.
— Владимир ПутинРИА Новости 11:34

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