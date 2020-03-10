Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы право принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические, легитимные основания для этого есть.

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