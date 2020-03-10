Политика
РИА НовостиПутин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Президент Владимир Путин выступил в Госдуме, которая рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию. Он прокомментировал все новые инициативы, касающиеся высшего руководства и парламента. Так, глава государства сказал, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату.
Читать в источнике
Оценить182
Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы право принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические, легитимные основания для этого есть.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Путин назвал отношения России и Казахстана стратегическим альянсом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что в отношениях двух стран сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться.
Политика
В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17
Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Наука
Найдены свидетельства разрушения метеоритом древнего поселения людей
Исследователи из Великобритании и США обнаружили самое ранее свидетельство падения космического объекта на человеческое поселение.
Политика
Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон. Трансляцию выступления президента вел РБК.
Происшествия
Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Авто
Представлен «внедорожный» спорткар в стиле Porsche 911
Немецкая фирма Ruf Automobile, специализирующаяся на мелкосерийном выпуске стилизованных под Porsche 911 спорткаров и тюнинге, представила внедорожный концепт Rodeo.
Финансы
Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Спорт
Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных гонках
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Экономика
Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник
На втором месте по объему потерь находится самый богатый миллиардер мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос - его капитал уменьшился за день на 5,6 миллиарда долларов, а глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за день потерял 5,4 миллиарда долларов.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.