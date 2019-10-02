Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование… все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

Космос В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Технологии Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.

Политика Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Политика В Кремле прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера» Офпред Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва одобряет подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате».

Футбол Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Экономика Медведев поручил Минфину удвоить расходы по развитию села Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по комплексному развитию села, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с господином Медведевым.

Футбол Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Спорт Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.

Общество Гороскоп на октябрь: События почти не затронут сферу финансов В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.

Политика Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.

Гаджеты Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .

Гаджеты Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Динамо» благодаря голам Стерлинга и Фодена «Манчестер Сити» одержал победу над загребским «Динамо» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Общество В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП Уникальный шрифт, созданный ребятами с детским церебральным параличом (ДЦП), выпустили в России ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается каждую первую среду октября.

Авто В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».

Политика Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России Уходящий в отставку посол США в России Джон Хантсман рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что у государств были большие планы по развитию двусторонних отношений, однако они сорвались из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.