Политика
Новый ДеньПутин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.
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Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование… все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом.
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