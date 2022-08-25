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Путин: нефтегазовые доходы России растут, как и ненефтегазовые

Доходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости
«Несмотря на проблемы, которые РФ пытаются создать недоброжелатели и завистники, нефтегазовые и ненефтегазовые доходы растут», — заявил глава государства.
Общественная служба новостей
Егоров, в свою очередь, заявил, что налоговые доходы консолидированного бюджета страны в первом полугодии 2022-го выросли на 32 процента, то есть на 4,1 триллиона рублей.
Lenta.ru
По мнению Путина, текущая ситуация свидетельствует о стабилизации экономических показателей.
Lenta.ru

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Путин заявил о росте доли нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в российский бюджет
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