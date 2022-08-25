RT на русскомПутин: нефтегазовые доходы России растут, как и ненефтегазовыеДоходы бюджета России растут, невзирая на трудности, заявил президент Владимир Путин.РИА Новости«Несмотря на проблемы, которые РФ пытаются создать недоброжелатели и завистники, нефтегазовые и ненефтегазовые доходы растут», — заявил глава государства.Общественная служба новостейЕгоров, в свою очередь, заявил, что налоговые доходы консолидированного бюджета страны в первом полугодии 2022-го выросли на 32 процента, то есть на 4,1 триллиона рублей.Lenta.ruПо мнению Путина, текущая ситуация свидетельствует о стабилизации экономических показателей.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLife.ruRT на русскомИзвестияLife.ruГазета.RuРоссийская газетаREGNUMИА Красная ВеснаФАНПолитРоссияПодробнее о событииПутин заявил о росте доли нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в российский бюджетГазета.Ru07:00Путин: нефтегазовые доходы России растут, как и ненефтегазовыеRT на русском06:55Путин заявил, что доходы в нефтегазовой отрасли увеличились на 24%News.ru06:51Путин: доходы России растут, несмотря на санкции ЗападаURA.Ru06:49Владимир Путин заявил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растутLenta.ru06:44Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходовИзвестия06:39Путин: несмотря на проблемы, которые пытаются создать России, ее доходы растутРИА Новости06:35Показать ещёОценить263Поделиться