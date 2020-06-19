Политика
Газета.RuПутин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ранее украинский лидер назвал Советский Союз одним из государств, развязавших военный конфликт. Путин же незадолго до этого опубликовал статью об уроках истории. Слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй Мировой войне могут негативно повлиять на российско-украинские отношения.
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Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Известия 07:48
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Наука
В Израиле археологи обнаружили бронзовый «скипетр бога»
При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com вчера в 07:45
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Lenta.ru 08:08
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Энергетика
В Польше оценили подготовку России к кризисным ситуациям
Год окажется трудным из-за ситуации на рынке топлива, однако к концу 2020 года возможны улучшения в данной сфере, считает аналитик.
Экономика сегодня 06:02
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс вчера в 07:48
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 19 июня в 15:59
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Происшествия
В музее АРТ4 в Москве идет обыск
Глава московского музея современного искусства АРТ4 Игорь Маркин сообщил, что прибывшие в здание ранее силовики начали проводить обыск в помещении.
Московский Комсомолец 08:27
Политика
Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции
Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
Авто
Названы самые дешевые авто России
На днях эксперты составили рейтинг самых дешевых новых авто, которые можно приобрести на авторынке нашей страны.
32CARS.ru 07:31
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв
В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
RT на русском 08:36
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Общество
Способ меньше есть раскрыл медик
Генералов советует для восстановления работы вкусовых рецепторов не употреблять в пищу продукты, приводящие к пищевой зависимости, а также переходить на здоровую пищу, включая зеленые салаты, рыбу, яйца и мясо.
Evo-rus.com 04:58
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:18
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru вчера в 05:49
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Космос
Молодые металлурги Магнитки продолжают популяризировать астрономию
Доступ1 19 июня в 01:25
Автоспорт
За два года выступлений в «Лотусе» Райкконену выплатили бонус в размере €19,5 млн
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заработал более 19,5 миллионов евро за два сезона в «Лотусе».
Sports.ru вчера в 09:50
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09