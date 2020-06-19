Ранее украинский лидер назвал Советский Союз одним из государств, развязавших военный конфликт. Путин же незадолго до этого опубликовал статью об уроках истории. Слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй Мировой войне могут негативно повлиять на российско-украинские отношения.

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Политика Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята. 3,4K

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 460

Энергетика В Польше оценили подготовку России к кризисным ситуациям Год окажется трудным из-за ситуации на рынке топлива, однако к концу 2020 года возможны улучшения в данной сфере, считает аналитик.

Футбол Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.

Происшествия В музее АРТ4 в Москве идет обыск Глава московского музея современного искусства АРТ4 Игорь Маркин сообщил, что прибывшие в здание ранее силовики начали проводить обыск в помещении.

Авто Названы самые дешевые авто России На днях эксперты составили рейтинг самых дешевых новых авто, которые можно приобрести на авторынке нашей страны.

Общество Способ меньше есть раскрыл медик Генералов советует для восстановления работы вкусовых рецепторов не употреблять в пищу продукты, приводящие к пищевой зависимости, а также переходить на здоровую пищу, включая зеленые салаты, рыбу, яйца и мясо. 87

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,7K

Общество Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. 32

Происшествия В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 298