Политика

Газета.RuГазета.RuПутин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ранее украинский лидер назвал Советский Союз одним из государств, развязавших военный конфликт. Путин же незадолго до этого опубликовал статью об уроках истории. Слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй Мировой войне могут негативно повлиять на российско-украинские отношения.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

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