Политика
Газета.RuПутин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
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Футбол
СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:52
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Ведомости вчера в 07:03
Общество
Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 19 июня в 04:26
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
«Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 м происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение учёных.
RT на русском 19 июня в 09:30
Культура
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
Актер, режиссер и художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что народный артист России Федор Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.
РИА Новости 10:14
Общество
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России
В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM 06:58
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК вчера в 04:57
Происшествия
ТАСС: Петра Верзилова задержали сотрудники центра «Э»
В Москве сотрудники центра «Э» МВД России задержали участника арт-группы «Война», Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 08:40
Футбол
Владелец ФК «Сочи» прокомментировал отказ переноса матча с «Ростовом»
Игра между ФК «Сочи» и ФК «Ростов» прошла 19 июня, ростовчане проиграли со счетом 10:1.
Rostov gazeta 08:16
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Общество
Умерла 18-летняя популярная российская блогерша
18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19 июня в 19:18
Происшествия
В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух
Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
РИА Новости 05:23
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
Происшествия
Полиция признала убийство трех человек в Великобритании терроризмом
Нападение мужчины с ножом в британском Рединге, в результате которого погибли три человека, является «террористическим инцидентом», сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.
РБК 09:24
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Футбол
Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
Sports.ru 09:58
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Общество
В Чувашии простились с умершим после отставки главой Чувашии
В Республике Чувашия прошла церемония прощания с Михаилом Игнатьевым, до недавнего времени возглавлявшим регион, а 18 июня скончавшимся в больнице.
SM News 08:59