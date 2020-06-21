Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

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