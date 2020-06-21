Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Газета.Ru08:30

Путин заявил, что слова Зеленского о Второй мировой войне могут негативно отразиться на отношениях РФ и Украины

ТК Звезда04:30

Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

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Путин оценил влияние слов Зеленского о войне на отношения РФ и Украины

РЕН ТВ04:46

Путин оценил заявления Зеленского

Вести.Ru04:39

Слова украинского президента о войне, по мнению Путина могут негативно сказаться на отношениях между двумя странами

Эхо Москвы05:31

Путин указал на негативный эффект заявлений Зеленского о Второй мировой войне

Известия04:22
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Футбол

СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:52
Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Ведомости вчера в 07:03
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Общество

ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа

Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 19 июня в 04:26
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Общество

В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод

«Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 м происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение учёных.
RT на русском 19 июня в 09:30
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Культура

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

Актер, режиссер и художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что народный артист России Федор Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.
РИА Новости 10:14
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России

В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM 06:58
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Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК вчера в 04:57
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Происшествия

ТАСС: Петра Верзилова задержали сотрудники центра «Э»

В Москве сотрудники центра «Э» МВД России задержали участника арт-группы «Война», Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Футбол

Владелец ФК «Сочи» прокомментировал отказ переноса матча с «Ростовом»

Игра между ФК «Сочи» и ФК «Ростов» прошла 19 июня, ростовчане проиграли со счетом 10:1.
Rostov gazeta 08:16
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Общество

Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
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Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Общество

Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19 июня в 19:18
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Происшествия

В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух

Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
РИА Новости 05:23
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Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
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Космос

Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса

Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
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Футбол

Матч между московским «Динамо» и «Краснодаром» перенесен на 19 июля

REGNUM 07:35
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Общество

На западе Германии установили первый памятник Ленину

KM.ru 06:49
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Происшествия

Полиция признала убийство трех человек в Великобритании терроризмом

Нападение мужчины с ножом в британском Рединге, в результате которого погибли три человека, является «террористическим инцидентом», сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.
РБК 09:24
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Футбол

Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
Sports.ru 09:58
Политика

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
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Общество

В Чувашии простились с умершим после отставки главой Чувашии

В Республике Чувашия прошла церемония прощания с Михаилом Игнатьевым, до недавнего времени возглавлявшим регион, а 18 июня скончавшимся в больнице.
SM News 08:59
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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