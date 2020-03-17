Политика

ТАССТАССПутин: несистемная оппозиция не является врагом государства

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
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Путин заявил о росте политического сознания россиян

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Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

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Путин отказался считать несистемную оппозицию врагом России

Московский Комсомолец02:59

Путин об оппозиции: «За колбасу не купишь человека»

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Путин объяснил свое отношение к несистемной оппозиции России

URA.Ru03:01

Путин назвал проблему оппозиции в России

Lenta.ru03:26

«Бардак нам не нужен»: Путин высказался о российской оппозиции

Трудвчера в 14:35
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Здоровье

Дети названы скрытыми разносчиками коронавируса

Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.
ToDay News Ufa 01:03
Политика

Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина

Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.
Инфо24 вчера в 09:44
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

На Украине назначили генпрокурора

6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Lenta.ru 04:08
Общество

В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом

По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
RT на русском 03:23
Общество

Вирусолог опроверг сообщения об искусственном происхождении COVID-19

Профессор опроверг слухи и сообщения об искусственной природе коронавируса COVID-19.
Ореанда-Новости 04:07
Общество

В Петербурге восемь человек госпитализировали с коронавирусом

РИА Новости 01:50
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru вчера в 01:42
Политика

Путин назвал парламент местом для дискуссий, а не драк

Президент подчеркнул, что парламент — это место для дискуссий, а не для драк, «внутренних разборок и самопиара».
News.ru 03:29
Политика

Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов

Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Телеинформ вчера в 23:33
Происшествия

В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском 02:50
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Экономика

«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы

На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Коммерсантъ 04:00
Здоровье

Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за коронавируса

Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.
Piter.tv 03:13
Общество

Верховная рада Украины ввела ответственность за нарушение карантина

За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс гривен (48 тыс. — 95 тыс. рублей), для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. гривен (95 тыс. — 478 тыс. рублей).
REGNUM 03:00
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС 15 марта в 19:12
Общество

В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Москва 24 вчера в 10:15
Политика

Власти России рассматривают возможность закрытия границ

Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:14
Общество

В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Начиная со вторника, 17 марта, в Крыму введен режим повышенной готовности для всех органов управления РК.
Krym.News 02:22
Экономика

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Газета.Ru 03:39
Общество

Сотрудник «АвтоВАЗа» заразился коронавирусом

В Самарской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Один из заболевших работает на «АвтоВАЗе».
Южный автомобиль 03:07
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Коммерсантъ 03:39
Общество

Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Gazeta.SPb 03:05
Здоровье

Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно

Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
Lenta.ru 02:57
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса

Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом из-за коронавируса.
RT на русском 03:07
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф заявил, что Гарри Поттер сделал его алкоголиком

Газета.Ru вчера в 22:38
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Заказ товаров онлайн показал взрывной рост

Заказ товаров онлайн показал взрывной рост Сервисы онлайн-заказа продуктов переживают резкий всплеск популярности на фоне распространения коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
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