Политика
ТАССПутин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
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Здоровье
Дети названы скрытыми разносчиками коронавируса
Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.
Политика
Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина
Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Общество
В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом
По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
Общество
Вирусолог опроверг сообщения об искусственном происхождении COVID-19
Профессор опроверг слухи и сообщения об искусственной природе коронавируса COVID-19.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Политика
Путин назвал парламент местом для дискуссий, а не драк
Президент подчеркнул, что парламент — это место для дискуссий, а не для драк, «внутренних разборок и самопиара».
Политика
Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов
Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Экономика
«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы
На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Здоровье
Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за коронавируса
Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.
Общество
Верховная рада Украины ввела ответственность за нарушение карантина
За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс гривен (48 тыс. — 95 тыс. рублей), для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. гривен (95 тыс. — 478 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Власти России рассматривают возможность закрытия границ
Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ.
Общество
В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Начиная со вторника, 17 марта, в Крыму введен режим повышенной готовности для всех органов управления РК.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Общество
Сотрудник «АвтоВАЗа» заразился коронавирусом
В Самарской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Один из заболевших работает на «АвтоВАЗе».
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно
Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса
Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом из-за коронавируса.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф заявил, что Гарри Поттер сделал его алкоголиком
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
Заказ товаров онлайн показал взрывной рост
Заказ товаров онлайн показал взрывной рост Сервисы онлайн-заказа продуктов переживают резкий всплеск популярности на фоне распространения коронавируса.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.