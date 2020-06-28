Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Глава государства назвал кризис, вызванный пандемией, одним из самых масштабных, с которым ему довелось столкнуться.
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Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то «вбросил»

ТАСС07:39

Путин не считает, что коронавирус специально «вбросили»

Газета.Ru06:59

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус «кто-то вбросил»

Комсомольская правда07:18

Путин о происхождении коронавируса: нет оснований говорить о «вбросе»

RT на русском07:13

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то вбросил

РИА Новости07:11

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Коммерсантъ07:29

Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

Вести.Ru06:38
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Кино

Walt Disney снова перенесла выпуск фильма «Мулан»

Как сообщили в издании Deadline, на такой шаг в компании пошли по нескольким причинам.
RuNews24.ru вчера в 11:04
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
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Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Общество

На следующей неделе туляков ожидает похолодание

На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
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Происшествия

Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии

Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
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Футбол

Сборная России отреагировала на гол Смолова в матче с «Барселоной»

Газета.Ru 02:38
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
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Политика

В Германии не исключили повторное закрытие границ внутри ЕС

Границы ЕС пришлось закрыть в марте этого года. С первого июля они постепенно открываются.
Evo-rus.com 06:19
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Шоу-бизнес

В стихах про атаку монахов-каратистов Шнур сравнил Собчак с Норрисом

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу нападения на Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, который контролируется запрещенным в служении схиигуменом Сергием (Романовым).
Вести.Ru 06:29
2
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Шоу-бизнес

София Ротару из-за коронавируса лишилась 42 млн рублей

Большинство заказчиков получают отказ со стороны Ротару. Стоимость частного выступления певицы составляет более 100 000 евро.
Evo-rus.com вчера в 03:58
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Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
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Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
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ЖКХ

Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ

С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента.
Lenta.ru вчера в 23:36
38
Политика

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 04:59
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
73
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,4K
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
34
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
1,2K
Общество

Еще 222 человека заразились коронавирусом в Нижегородской области

В Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 222 человек по данным на 28 июня.
АиФ Нижний Новгород 04:25
124
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
855
Политика

Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»

Представители палаты Конгресса Соединенных Штатов предположили для рассмотрения новый законопроект, который смягчает санкции против строительства газопровода «Северный поток-2».
Комсомольская правда 26 июня в 10:39
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Здоровье

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru 03:44
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Футбол

Экс-футболист сборной Словакии Чишовский скончался в возрасте 40 лет

Дни24 08:17
Происшествия

В Брянске 3-летняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть

В Брянске разбилась насмерть выпавшая из окна трехлетня девочка. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщтл в соцсети брат погибшей.
Новости Брянска 08:20
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