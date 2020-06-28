Коронавирус
КоммерсантъПутин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Глава государства назвал кризис, вызванный пандемией, одним из самых масштабных, с которым ему довелось столкнуться.
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Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Здоровье
Эксперты дали советы о правильном безвредном загаре
«Ридус» поделился важными советами для тех, кто любит загорать. Рассказали, как это делать без вреда для здоровья.
Телеканал 360° 26 июня в 05:05
Происшествия
Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
"Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.
ТАСС 15:38
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Футбол
«Штутгарт» вернулся в Бундеслигу, «Хайденхайм» сыграет в стыках
Несмотря на поражение от «Дармштадта» (1:3) в заключительном туре второго дивизиона Германии, «Штутгарт» занял второе место и вслед за «Арминией» добился повышения в классе.
Sports.ru 12:10
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Общество
Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала
Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов.
Lenta.ru вчера в 06:59
Политика
Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
Авто
Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne
Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
Автостат 26 июня в 06:59
Наука
Представлена стиральная машина, способная удалять микропластик с ткани
Научные специалисты из Университета Нового Южного Уэльса разработали новую стиральную машину, которая с помощью специальных фильтров удаляет с ткани микропластик.
Anonsens 14:37
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане
РЕН ТВ 26 июня в 11:32
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru вчера в 06:13
Общество
В Forza будут банить за использование флага Конфедерации
В официальном аккаунте серии игр Forza в «Твиттере» объявили, что отныне использование флага Конфедерации при оформлении автомобилей или мотоциклов вне зависимости от обстоятельств будет караться баном.
Чемпионат 16:01
Политика
Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут «интересные»
Лукашенко в своем обращении оценил ситуацию, которая происходит в стране. Он не исключил крайнее развитие.
Политика Сегодня 15:39
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости 07:46
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Политика
Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона
Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 15:49
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс 14:38
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец 05:36
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00