Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Глава государства назвал кризис, вызванный пандемией, одним из самых масштабных, с которым ему довелось столкнуться.

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

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