Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Глава государства назвал кризис, вызванный пандемией, одним из самых масштабных, с которым ему довелось столкнуться.
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Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то «вбросил»

ТАСС07:39

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Коммерсантъ07:29

Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

Вести.Ru06:38

Путин о происхождении коронавируса: нет оснований говорить о «вбросе»

RT на русском07:13

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то вбросил

РИА Новости07:11

Путин не считает, что коронавирус специально «вбросили»

Газета.Ru06:59

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус «кто-то вбросил»

Комсомольская правда07:18
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
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Футбол

«Динамо» нужно новое разрешение Роспотребнадзора, чтобы сыграть с «Сочи» основой

Чтобы в среду сыграть основной против «Сочи», динамовцам понадобится новое разрешение, сообщает в своём Telegram-канале журналист Константин Алексеев.
Евро-футбол.ру 09:07
Политика

Явка на президентские выборы в Польше составила 24%

RT на русском 08:52
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Общество

Режиссер Собчак сломал руку во время конфликта в монастыре на Урале

Телеканал 360° 02:44
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%

Официальный магазин МегаФона на AliExpress продаёт бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s со скидкой 30%.
Ferra вчера в 12:13
Футбол

«Милан» за текущий сезон потерял около 100 млн евро

Источник сообщает, что убытки "Милана" в нынешнем сезоне составят приблизительно 100 млн евро.30 июня "россонери" закроют финансовый сезон 2019/2020.
Soccer.ru 10:04
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
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Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Космос

Марс, Curiosity, 2797-2798 день: Последний шаг к холму Кровавого камня!

Следуя нашему научному блоку, Curiosity проедет последний отрезок пути до холма Кровавого Камня и сделает снимки после поездки, чтобы задокументировать наше новое окружение.
AstroNews.ru вчера в 14:55
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Общество

Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео

Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео.
Lenta.ru 10:00
Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Общество

Множество деревьев были повалены и сломаны шквалистым ветром в Абакане

REGNUM 09:14
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник 06:35
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Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
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Футбол

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

РИА Новости 10:02
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
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Армия и оружие

На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»

Вечерний курьер 08:54
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Религия

Отец Сергий потребовал суда над митрополитом Кириллом

URA.Ru 08:28
Армия и оружие

США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет

Московский Комсомолец 04:31
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
2
Общество

В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
9
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
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Футбол

Экс-игрок ЦСКА Масалитин высказался о возвращении Гончаренко в клуб

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возвращении к работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 08:58
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