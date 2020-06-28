Коронавирус
КоммерсантъПутин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Глава государства назвал кризис, вызванный пандемией, одним из самых масштабных, с которым ему довелось столкнуться.
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Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
Футбол
«Динамо» нужно новое разрешение Роспотребнадзора, чтобы сыграть с «Сочи» основой
Чтобы в среду сыграть основной против «Сочи», динамовцам понадобится новое разрешение, сообщает в своём Telegram-канале журналист Константин Алексеев.
Евро-футбол.ру 09:07
Политика
Явка на президентские выборы в Польше составила 24%
RT на русском 08:52
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Общество
Режиссер Собчак сломал руку во время конфликта в монастыре на Урале
Телеканал 360° 02:44
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Официальный магазин МегаФона на AliExpress продаёт бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s со скидкой 30%.
Ferra вчера в 12:13
Футбол
«Милан» за текущий сезон потерял около 100 млн евро
Источник сообщает, что убытки "Милана" в нынешнем сезоне составят приблизительно 100 млн евро.30 июня "россонери" закроют финансовый сезон 2019/2020.
Soccer.ru 10:04
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Космос
Марс, Curiosity, 2797-2798 день: Последний шаг к холму Кровавого камня!
Следуя нашему научному блоку, Curiosity проедет последний отрезок пути до холма Кровавого Камня и сделает снимки после поездки, чтобы задокументировать наше новое окружение.
AstroNews.ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео.
Lenta.ru 10:00
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник 06:35
Происшествия
Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске
В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Армия и оружие
На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»
Вечерний курьер 08:54
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Московский Комсомолец 04:31
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Масалитин высказался о возвращении Гончаренко в клуб
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возвращении к работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 08:58