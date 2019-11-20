Экономика
Суть событийПутин заявил о рисках низкой инфляции для экономики
В настоящее время инфляция снижается быстрее, чем это ожидалось. Сейчас показатели находятся на уровне 3,6%, а в начале следующего года могут опуститься до 3% и даже ниже. "И здесь есть определённые риска для оживления экономики", - заявил глава государства.
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Инфляционный оптимизм Путина связали с ненадобностью ходить по магазинам
Национальная служба новостейвчера в 13:55
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Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 вчера в 21:22
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»
«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Ведомости 00:47
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
REGNUM вчера в 23:44
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
Ведомости вчера в 18:19
Общество
Автоэксперт раскритиковал инициативу, из-за которой водители вынуждены осаждать наркодиспансеры
Государство создало искусственную проблему, введя новые правила получения справки, подтверждающей право на вождение авто.
URA.Ru вчера в 12:37
Политика
В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК вчера в 12:15
Политика
Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:54
Космос
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Популярная механика вчера в 03:59
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Rambler News Service вчера в 14:29
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог вчера в 12:59
Происшествия
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»
В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Российская газета 02:23
Здоровье
Циклотронный комплекс свердловского онкодиспансера запустят только в конце 2022 года
Собственный циклотронный комплекс онкологического диспансера Свердловской области, позволяющий получать изотопы для ядерной медицины, запустят только в конце 2022 года.
Znak.com 01:08
Экономика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Транспорт
ЦППК предупредила о сбое в работе билетной системы на ряде станций
Билетная система на ряде железнодорожных станций утром в четверг работает со сбоями, в ближайшее время работа будет стабилизирована, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
РИАМО 01:36
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Здоровье
Ученые впервые смогли погрузить человека в состояние анабиоза
Специалисты медицинского факультета Университета Мэриленда смогли погрузить в анабиоз пациента, а затем вывести его из этого состояния.
Российская газета 01:55
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Политика
Россия ответила Эстонии на просьбу вернуть «аннексированные земли»
Хенн Пыллуаас, спикер парламента Эстонии, заявил, что его страна требует от России вернуть те 5% территории, которые якобы были "аннексированы" СССР в 1940 году.
Российский Диалог вчера в 03:18
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результаты операции по удалению вазелина
Блогер Кирилл Терешин, который известен как Руки-Базуки, опубликовал видеозапись в своем Instagram с результатами операции по удалению инородного вещества из его рук.
Mockva.ru 02:37
Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Neva.Today вчера в 11:10
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Волгоградская правда вчера в 22:18
Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Life.ru вчера в 16:40