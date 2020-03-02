Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности.

РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.

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