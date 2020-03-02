Армия и оружие

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПутин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.
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Владимир Путин
Создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности.
— Владимир ПутинСвободная Пресса 03:01
с чего всё началось

Путин: новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС01:34

Подробнее о событии

Путин раскрыл назначение гиперзвукового оружия России

Московский Комсомолец03:24

Путин: новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс

ТАСС01:34

Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия

Lenta.ru02:31

Путин: российские гиперзвуковые комплексы позволяют сохранять баланс сил

Комсомольская правда02:19

Путин: новое гиперзвуковое оружие помогает сохранять стабильность в мире

Вести.Ru01:50

Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

RT на русском01:43

Путин заявил о сохранении Россией стратегического баланса в мире

РБК02:52
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Биатлон

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
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Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
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Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

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Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в верхнем и нижнем пределах зарплат.
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Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
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