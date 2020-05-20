Общество

РЕН ТВРЕН ТВПутин поддержал идею увеличить объем поддержки аграриев на 4,5 млрд

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграрием на 4,5 млрд рублей.
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Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки аграриев

Росбалт09:22

Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей

ТАСС09:12

Путин поддержал идею увеличить объем поддержки аграриев на 4,5 млрд

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Путин поручил подготовить меры поддержки фермеров

Коммерсантъ09:11

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РИА Новости09:06
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Южнокорейский производитель электроники Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s.
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Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

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Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

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Автоновости дня 18 мая в 10:30
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
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Здоровье

Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты

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Ожидается, что до конца текущей недели на счета всех нуждающихся в такой поддержке горожан поступят выплаты в размере 800 рублей на человека.
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Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Путин поддержал идею докапитализации «Росагролизинга» на 6 млрд рублей

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Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
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В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
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Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу

Министерство обороны Чехии не может передать России демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу.
Ридус вчера в 17:09
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Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
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Apple может не включить наушники EarPods в комплект с iPhone 12

Согласно прогнозу аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может не включить наушники EarPods в комплект поставки со смартфоном iPhone 12.
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Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

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Apple готовит умные очки Apple Glasses

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От внебольничной пневмонии в Дагестане умерло 657 человек

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