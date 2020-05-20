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Экономика Путин поддержал идею докапитализации «Росагролизинга» на 6 млрд рублей Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минсельхоза докапитализировать "Росагролизинг" на 6 млрд рублей.

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