Общество
РЕН ТВПутин поддержал идею увеличить объем поддержки аграриев на 4,5 млрд
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграрием на 4,5 млрд рублей.
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Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Astera 07:17
Гаджеты
Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s
Южнокорейский производитель электроники Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s.
UfacityNews.ru вчера в 16:25
Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 18 мая в 05:38
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Авто
Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Тарантас Ньюс 02:38
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa вчера в 11:40
Общество
В Петербурге начались выплаты по 800 рублей на маски и перчатки
Ожидается, что до конца текущей недели на счета всех нуждающихся в такой поддержке горожан поступят выплаты в размере 800 рублей на человека.
iReactor 09:09
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Авто
Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 02:35
Экономика
Путин поддержал идею докапитализации «Росагролизинга» на 6 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минсельхоза докапитализировать "Росагролизинг" на 6 млрд рублей.
РЕН ТВ 09:03
Футбол
«Калев» — «Нарва Транс»: прогноз и ставка на матч чемпионата Эстонии 20 мая
Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Эстонии «Калев» — «Нарва Транс». Ставка: победа «Нарвы» всухую за 2.35.
Чемпионат 06:30
Общество
Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений
Семнадцать регионов могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации.
РИА Новости 05:19
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Политика
Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу
Министерство обороны Чехии не может передать России демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу.
Ридус вчера в 17:09
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Гаджеты
Apple может не включить наушники EarPods в комплект с iPhone 12
Согласно прогнозу аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может не включить наушники EarPods в комплект поставки со смартфоном iPhone 12.
3DNews 06:54
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
Экономика
Berkshire Hathaway Баффета продала 84% своей доли в Goldman Sachs
В первом квартале 2020 года компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала 84% своих акций Goldman Sachs.
Век 07:27
Гаджеты
Apple готовит умные очки Apple Glasses
Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru вчера в 11:10
Здоровье
От внебольничной пневмонии в Дагестане умерло 657 человек
Темирхан-Шура вчера в 08:30