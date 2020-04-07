Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПутин о коронавирусе: Пик эпидемии еще не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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Президентский консилиум: какой прогноз дали врачи на совещании у Путина

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Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

РИА Новости09:05

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден

RT на русском12:04

Путин заявил о не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса

РБК10:10

Непростая, но не безнадежная ситуация: Путин выслушал рекомендации вирусологов

Вести.Ru15:15

Путин призвал избежать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru09:12

Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих

Комсомольская правда09:04
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Российская газета 21:31
Общество

Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус

Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Толк42 07:44
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Вести.Ru 21:00
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Энергетика

Минэнерго США не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле

Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля смогут договориться о новом сокращении добычи нефти, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 14:01
Общество

С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию

Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
НДН.инфо 10:36
Происшествия

Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Российская газета 11:24
Здоровье

В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
RT на русском 21:52
Футбол

Юрген Клопп: «Было трудно решиться на продажу Коутинью»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о продаже Филиппе Коутинью в «Барселону».
Матч ТВ 20:03
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
ТАСС 05 апреля в 21:52
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Известия 09:46
Авто

В России дешевеют подержанные автомобили

Автомобили Lada моделей Samara, Priora и Kalina сбавили в цене по 7%.
UsedCars.ru 13:55
Общество

«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
ИА Красная Весна 12:22
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:22
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru 18:09
Происшествия

В Улан-Удэ пал травы едва не обернулся трагедией

REGNUM 06:18
Экономика

Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Коммерсантъ 15:36
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи

Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
News.ru 19:24
Общество

Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Lenta.ru 22:03
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес

Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.
ФАН вчера в 06:52
Технологии

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества с банковскими картами

Представители аппарата омбудсмена России предупреждают граждан страны о новом виде мошенничества с платежными картами Сбербанка.
Актуальные Новости 11:47
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Здоровье

Врач объяснил преимущество медицинской маски над респиратором

Медицинские респираторы с клапаном защищают человека от инфекции, но не защищают окружающих, между тем любая медицинская маска защищает от распространения инфекции носителем, сообщил РИА Новости главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.
РИА Новости 20:31
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