Коронавирус
МР7.руПутин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
Глава государства философично заметил, что «все проходит, и это пройдет» и привел исторические параллели с нынешней ситуацией с коронавирусом. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами: объясняем, кто это такие
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