Глава государства философично заметил, что «все проходит, и это пройдет» и привел исторические параллели с нынешней ситуацией с коронавирусом. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Армия и оружие В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии "Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.

Технологии Sony представила новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

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Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Происшествия Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.

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Общество Губернатор Кемеровской области разрешил работать салонам красоты Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев снял режим нерабочих дней в регионе для парикмахерских и маникюрных салонов.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

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