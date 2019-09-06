Политика
REGNUMПутин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
Президент вспомнил, что именно этот дипломат подписал документ, по которому Японии отошла часть Курил. Владимир Путин подчеркнул, что Россия в вопросе принадлежности Курил всегда опиралась на результаты Второй мировой войны, по которым острова отошли СССР.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Футбол
Россия отыгралась с 2:6 и победила Испанию в Суперфинале Евролиги-2019
Сборная России свой первый матч в Суперфинале Евролиги-2019 проиграла.
Чемпионат 13:30
Шоу-бизнес
Экс-супруг Елены Валюшкиной появился на публике с молодой женой
Александр Яцко появился на публике с молодой женой. Экс-супруг Елены Валюшкиной посетил фестиваль «Киношок» в Анапе.
OAnews 04:21
Космос
Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС 09:39
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Армия и оружие
«Роскосмос» создаст новую ракету
Pravda.Ru 11:36
Кино
Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии
Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
Аргументы и Факты 12:31
Авто
Ford анонсировал электрический внедорожник Ford Mustang
32CARS.ru вчера в 23:12
Происшествия
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Теннис
Кабаль и Фара стали победителями US Open в парном разряде
На Открытом чемпионате США по теннису завершился мужской турнир в парном разряде.
Sport.ru 15:14
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
Телепрограмма 03:48
Технологии
Siri сможет обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем
Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.
News.ru 09:47
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Авто
Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении
Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.
Тарантас Ньюс 02:38
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Общество
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08
Единоборства
Хабиб разделся для попадания в вес
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов снял одежду, чтобы попасть в вес перед поединком против американца Дастина Порье, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 02:33
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
Naked Science 08:59