Политика
REGNUMПутин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
Президент вспомнил, что именно этот дипломат подписал документ, по которому Японии отошла часть Курил. Владимир Путин подчеркнул, что Россия в вопросе принадлежности Курил всегда опиралась на результаты Второй мировой войны, по которым острова отошли СССР.
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Футбол
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами
Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
Российская газета 13:40
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Теннис
Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева
Американец Патрик Макинрой поделился ожиданиями от полуфинала US Open между болгарином Григором Димитровым и россиянином Даниилом Медведевым.
GoTennis.ru 06:58
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Происшествия
Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских
Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, оставивших двухлетнюю дочь журналиста одну в квартире после его задержания.
РБК 11:25
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Экономика
Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", направил его в Минтруд на согласование, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 14:00
Политика
Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку
Администрация Дональда Трампа может обнародовать свой мирный план по Ближнему Востоку в скором времени, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 12:43
Политика
Трамп провел телефонный разговор с новым премьером Италии
Американский президент Дональд Трамп провел телефонную беседу с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление Белого дома.
The Moscow Post 11:28
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском 13:21
Экономика
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Forbes 09:12
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Спорт-Экспресс 13:51
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ 11:37