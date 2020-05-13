Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 186

Хоккей Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 246

Политика Три российских региона задумали объединить Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. 41

Общество Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. 689

Политика На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко. 12

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 267

Общество В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках. 17

Общество В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 576

Здоровье Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2. 6

Общество В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 31

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 274

Общество Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. 777

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 1

Шоу-бизнес Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.

Политика Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.

Политика Украина продлила санкции против российских соцсетей Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства. 4

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 6