Общество
Вести.RuПутин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.
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Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Политика
Три российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Политика
На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing
Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Rambler News Service 09:53
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Происшествия
Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по делу о взятке
В Санкт-Петербурге задержан замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РЕН ТВ 11:34
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня 09:47
Общество
В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня
Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 09:13
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Шоу-бизнес
Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц
На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.
Popcornnews.ru 09:40
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Наука
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com 11 мая в 01:24
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Космос
Спутник «Метеор-М» вернулся к работе после столкновения с метеоритом
ИА Красная Весна 13:37
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58