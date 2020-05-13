Общество

Вести.RuВести.RuПутин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.
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Почему портал Госуслуг стал объектом критики Владимира Путина

РЕН ТВ13:23

Путин рассказал, что портал госуслуг не справился с объемом заявок на выплаты на детей

ТАСС07:22

Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг

РБК08:26

Путин отметил сбой в работе портала госуслуг

Интерфакс08:09

Путин раскритиковал работу портала Госуслуг

Коммерсантъ07:33

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат

Lenta.ru07:27

Путин заявил, что «Госуслуги» не справились с числом заявок на выплаты

РИА Новости11:56
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
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Хоккей

Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
246
Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
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Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
689
Политика

На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing

Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Rambler News Service 09:53
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
267
Происшествия

Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержан замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РЕН ТВ 11:34
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
6
Авто

В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Автоновости дня 09:47
11
Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
17
Общество

В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток

Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
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Здоровье

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
6
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей

Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 09:13
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
31
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Общество

Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
777
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
1
Шоу-бизнес

Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц

На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.
Popcornnews.ru 09:40
Политика

Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Наука

Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера

Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com 11 мая в 01:24
37
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Вести.Ru 11 мая в 11:26
335
Космос

Спутник «Метеор-М» вернулся к работе после столкновения с метеоритом

ИА Красная Весна 13:37
Политика

Украина продлила санкции против российских соцсетей

Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
4
Футбол

Левандовски назвал самые памятные матчи в своей карьере

Soccer.ru 15:09
Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
75
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
6
Общество

Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58
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