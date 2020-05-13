Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 52

Общество ОГЭ для выпускников девятых классов отменяется Кстати, обязательные ЕГЭ в одиннадцатых классах по русскому и математике тоже планируется отменить. 386

Политика Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве. 628

Энергетика Дефицит бензина вызовет скачок цен в России Аналитики рассказали о том, что к июню в стране может возникнуть дефицит топлива, и в итоге бензин резко подорожает. 46

Происшествия В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

Единоборства Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов. 1

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 3,4K

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 365

Футбол С 13 июня возобновляется чемпионат Италии по футболу Прерванный в связи с пандемией коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу продолжится с 13 июня.

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 12

Общество ВТБ рассказал о мошенничестве с ваучерами на авиабилеты Мошенники разработали схему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека. 40

Футбол Михаил Кержаков: «Все футболисты „Зенита“ настроены доиграть сезон» Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а также выразил намерение доиграть текущий сезон Тинькофф чемпионата России.

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 95

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии. 7

Авто Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube. 91

Авто Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias. 46

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 42