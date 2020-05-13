Общество
Вести.RuПутин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.
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Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Происшествия
В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании
Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском вчера в 12:53
Общество
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
11 мая, как сообщал «Рамблер», в ходе совещания с главами регионов Путин объявил о завершении с 12 мая нерабочего режима, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции и о дополнительных выплатах для семей с детьми, а также предложил новые меры поддержки бизнеса.
Рамблер 08:01
Общество
Выплаты семьям с детьми утвердило правительство
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:20
Интернет
Google закрывает свой стриминговый сервис Google Play Music
Google лишь сообщила, что случится это чуть позже в течение текущего года.
Ferra 06:31
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Шоу-бизнес
Юлия Барановская показала лицо после слухов о пластике
Пользователи Сети были удивлены увиденным кадром, ведь это первый снимок телеведущей после слухов о пластической операции.
VSE42.RU 06:10
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Происшествия
Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК
Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
Здоровье
В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян
В Государственной думе допустили посткарантинные проблемы с психикой у жителей России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:05
Гаджеты
EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев
Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
3DNews 11 мая в 10:09
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Политика
Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
Общество
Выпускникам разрешили сдавать только два предмета ЕГЭ
Как пояснил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, сдача ЕГЭ в этом году касается тех выпускников, которые намерены далее поступать в вузы.
Компания 10:32
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
Тарантас Ньюс вчера в 03:02
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Фигурное катание
Бывший тренер Трусовой высказался о тренерских способностях Плющенко
Спорт-Экспресс 08:15
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов
Госдума в итоговом чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Российская газета 09:25
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Кино
Стал известен бюджет продолжения «Аватара»
News.ru вчера в 08:37
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Экономика
Власти Великобритании пойдут на экстренные меры
Власти Великобритании планируют пойти на экстренные меры и повысить налоги, чтобы сократить прогнозируемый дефицит бюджета в размере 337 миллиардов фунтов стерлингов (414,8 миллиардов долларов).
Lenta.ru 09:48
Общество
Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ
Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47