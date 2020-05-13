Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

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