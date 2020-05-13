Общество
Вести.RuПутин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.
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Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Общество
Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.
Известия 08:23
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Армия и оружие
Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания
Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости.
Inc-news.ru 01:15
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти
Россия и Саудовская Аравия отмечают начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть, а также ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности мировых нефтехранилищ.
ТАСС 08:31
Игры
Square Enix не будет проводить конференцию, а анонсирует новые игры постепенно
Игромания.ру 07:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Общество
Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии
Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
В полуфинале нижней сетки WePlay Pushka League команда Virtus.pro проиграла Team Liquid со счетом 0:2. На первой карте игроки российской команды смогли сделать всего 13 убийств, а на второй и вовсе только восемь.
Metaratings 11 мая в 13:19
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Политика
Трамп вмешался в конфликт Илона Маска с властями Калифорнии
Президент США Дональд Трамп призвал власти Калифорнии позволить Илону Маску немедленно возобновить работу завода Tesla в этом штате.
НТВ вчера в 10:45
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
Журналисты упомянули, что военнослужащие войск ПВО-ПРО России постоянно совершенствуют свое мастерство.
Военное дело 03:45
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Политика
Меркель высказалась об «атаке русских хакеров» на Бундестаг
Германия хочет улучшить отношения с Россией, однако этому мешает несколько факторов, в том числе кибератака на Бундестаг пять лет назад, которую приписывают хакерской группе Fancy Bear, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Взгляд.ру 08:33
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Общество
Минобрнауки предложило провести выпускные в вузах онлайн
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах провести выпускные в вузах онлайн из-за ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.
Ведомости 08:33
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Авто
Kia представила обновленный хэтчбек Picanto
Kia обновила компактный хэтчбек Picanto, известный на родном рынке как Morning.
AvtoVolgograda.ru 01:35
Общество
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом.
Lenta.ru 05:13
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39