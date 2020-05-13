Общество

Вести.RuВести.RuПутин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.
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Путин раскритиковал работу портала госуслуг

Ведомости08:00

Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг

РБК08:26

Путин отметил сбой в работе портала госуслуг

Интерфакс08:09

Путин заявил, что «Госуслуги» не справились с числом заявок на выплаты

РИА Новости11:56

Путин раскритиковал работу портала Госуслуг

Коммерсантъ07:33

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат

Lenta.ru07:27

Путин рассказал, что портал госуслуг не справился с объемом заявок на выплаты на детей

ТАСС07:22
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоновости дня 08:10
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Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
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Экономика

Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
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Хоккей

Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ

Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.
ГЛАС.RU 08:58
Политика

Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести

Закон, запрещающий избираться на должности людям с судимостью по статьям средней тяжести УК РФ, принят в третьем (последнем) чтении Госдумой РФ 13 мая, следует из карточки законопроекта на портале нижней палаты парламента.
ИА Красная Весна 11:38
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Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 11:47
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Армия и оружие

Сирийская армия выбила террористов из районов в долине Аль-Габ

В течение 48 часов правительственные войска провели контрнаступление в районе равнины Аль-Габ на административной границе провинций Идлиб и Хама, выбив боевиков с захваченных ими позиций.
Евразия Daily вчера в 07:45
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Наука

Чем отличались динозавры мужского и женского пола

Новое исследование показало, что у нас просто нет данных, чтобы различать самок и самцов динозавров.
Популярная механика 11:45
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Шоу-бизнес

Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью

Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
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Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Известия вчера в 12:30
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ 08:29
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Общество

Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

RuNews24.ru 08:32
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,8K
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
1K
Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
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Происшествия

Двух начальников полиции задержали в российском городе

Lenta.ru 09:45
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Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru вчера в 20:34
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Общество

Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком

«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
1
Общество

Российским вузам дали рекомендации по ценам на обучение в 2020 году

Москва, 13 мая 2020, 14:34 — REGNUM Стоимость обучения в российских вузах, вероятно, останется на уровне 2019 года и повышаться не будет.
REGNUM 07:34
1
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
367
Общество

Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
37
Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат 05:28
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Футбол

Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Космос

Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий

Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Индикатор 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
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