Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин начал с вопроса о детских пособиях.

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Общество В России перенесли сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. 1K

Хоккей Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.

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Наука Чем отличались динозавры мужского и женского пола Новое исследование показало, что у нас просто нет данных, чтобы различать самок и самцов динозавров.

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Политика Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 60

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Общество Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства. 37

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Футбол Чемпионат Италии возобновится 13 июня Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.