Отметив, что в мире ежегодно производится около 800 млн тонн пшеницы, президент напомнил о заявлениях, согласно которым «Украина готова экспортировать 20 млн тонн», то есть два с половиной процента от общемирового объёма.
«Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — сказали в оперштабе.
Ранее и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона испортила с помощью краски.