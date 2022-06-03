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Путин: объем в 0,5 процента пшеницы, которую Киев мог бы экспортировать невелик

Отметив, что в мире ежегодно производится около 800 млн тонн пшеницы, президент напомнил о заявлениях, согласно которым «Украина готова экспортировать 20 млн тонн», то есть два с половиной процента от общемирового объёма.
REGNUM
А реальные возможности этой страны еще ниже, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1".
ТАСС
При этом он заметил, что речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже.
ТАСС
Тогда как по данным Минсельхоза РФ, экспорт Украины составляет пять миллионов тонн пшеницы и семь миллионов тонн кукурузы.
REGNUM

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Путин: объем потенциального экспорта зерна с Украины - «ни о чем» в мировом масштабе
ТАСС13:50
Путин: объем в 0,5 процента пшеницы, которую Киев мог бы экспортировать невелик
РИА Новости13:36
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