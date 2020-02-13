Политика

NewsFrolNewsFrolПутин обещает сохранить в России понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин пообещал, что в РФ будут сохранены такие понятия, как «папа» и «мама».
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Владимир Путин
Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
— Владимир ПутинRambler News Service 08:54

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Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

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Несколько министров Великобритании ушли в отставку

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В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
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Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи

Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
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Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
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