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NewsFrolПутин обещает сохранить в России понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин пообещал, что в РФ будут сохранены такие понятия, как «папа» и «мама».
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Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
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Путин: Пока я президент, у нас не будет «родителя номер один» и «родителя номер два»
Российская газета08:40
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В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
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Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
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Социальные сети взорвались от восторженных поклонников. Они единогласно желали счастья и здоровья семье и малышке.
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Государственная корпорация Ростех представила свою новую разработку: персональные компьютеры (ПК) на базе процессоров «Эльбрус», которые будут изготавливать под заказ для государственных и корпоративных организаций.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
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Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
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Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
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Армия и оружие
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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Здоровье
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