Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.

Президент России Владимир Путин пообещал, что в РФ будут сохранены такие понятия, как «папа» и «мама».

Путин обещает сохранить в России понятия «мама» и «папа»

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